ВИДЕО: В жутком ДТП на Белоостровском шоссе погиб 4-летний ребенок

Страшная авария в Курортном районе Петербурга произошла днем 16 июля.

В Курортном районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого умер ребенок. Страшная авария случилась на Белоостровском шоссе, сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Машины Ford и Hyundai столкнулись лоб в лоб днем 16 июля. Один из водителей выехал на встречную полосу, но не успел вернуться, что привело к аварии.

В столкновении скончалась четырехлетняя девочка, сообщает "Фонтанка". Пассажирка "Форда" получила тяжелые травы, еще пострадали два человека.

Свидетели ДТП заявили, что на этом месте недалеко от развязки с ЗСД за неделю произошло четыре аварии.

Видео: vk.com/spb_today