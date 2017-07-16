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ВИДЕО: В жутком ДТП на Белоостровском шоссе погиб 4-летний ребенок

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Страшная авария в Курортном районе Петербурга произошла днем 16 июля.

В Курортном районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого умер ребенок. Страшная авария случилась на Белоостровском шоссе, сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Машины Ford и Hyundai столкнулись лоб в лоб днем 16 июля. Один из водителей выехал на встречную полосу, но не успел вернуться, что привело к аварии.

В столкновении скончалась четырехлетняя девочка, сообщает "Фонтанка". Пассажирка "Форда" получила тяжелые травы, еще пострадали два человека.

Свидетели ДТП заявили, что на этом месте недалеко от развязки с ЗСД за неделю произошло четыре аварии. 

Видео: vk.com/spb_today

Теги: авария , машины разбились , ребенок погиб в дтп , ребенок умер , смертельная авария
Категории: Картина дня ДТП Происшествия Новости СПб Лента новостей

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