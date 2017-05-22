Ужасное видео из Канады: Морской лев утащил девочку под воду

Накануне появившееся видео набрало более 5 миллионов просмотров

Едва не закончилось трагедией кормление у причала в Канадском Ричмонде диких морских львов.

На опубликованных кадрах видео люди кормят хлебом двух особей морских львов. Животные ведут себя очень спокойно и миролюбиво. Они не спеша плавают и подбирают кусочки еды, брошенные людьми в воду. Среди группы людей находится маленькая девочка. Когда ребенок садится, морской лев выныривает из воды, хватает ту за платье и утаскивает под воду.

Находящийся рядом мужчина среагировал мгновенно. Он спрыгнул в воду и подхватил девочку. Очевидцы приняли ребенка и помогли мужчине выбраться на берег.

Ученые по изучению морских львов предполагают, что животное приняло платье девочки за еду, поэтому и утащил "лакомый кусочек". Специалисты предупреждают, что кормить диких животных крайне опасно для здоровья и жизни.

Видео: YouTube/Michael Fujiwara