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kalbas90
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Ужасное ДТП произошло в Новосибирске

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В результате аварии двое человек госпитализированы.

 На перекрестке улиц Героев Революции и Эйхе в Первомайском районе города Новосибирск, в 15:40 произошло столкновение "ВАЗ 2103" и грузовичка "Isuzu". В результате аварии двух человек госпитализировали.  Оба автомобиля двигались на зеленый сигнал светофора. "ВАЗ 2103" не пропустила "Isuzu" из-за чего автомобили столкнулись. После удара грузовик врезался в забор. В результате аварии пострадали водитель легкового автомобиля, он получил черепно-мозговую травму и пассажир грузовичка, он так же получил черепно-мозговую травму и перелом ноги.

 
Теги: авария , дтп , новосибирск , происшествие
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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