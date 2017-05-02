Ужасное ДТП произошло в Новосибирске

В результате аварии двое человек госпитализированы.

На перекрестке улиц Героев Революции и Эйхе в Первомайском районе города Новосибирск, в 15:40 произошло столкновение "ВАЗ 2103" и грузовичка "Isuzu". В результате аварии двух человек госпитализировали. Оба автомобиля двигались на зеленый сигнал светофора. "ВАЗ 2103" не пропустила "Isuzu" из-за чего автомобили столкнулись. После удара грузовик врезался в забор. В результате аварии пострадали водитель легкового автомобиля, он получил черепно-мозговую травму и пассажир грузовичка, он так же получил черепно-мозговую травму и перелом ноги.