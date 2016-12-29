Ужасная новость из Коми: 3 летняя девочка погибла обварившись паром

3х летняя девочка дома была одна, когда прорвало батарею. Ребенок скончался от жутких термических ожогов

Ужасная трагедия произошла в одном из домов на улице Островского города Печора в Республике Коми накануне, 19 января, днем.

Мать с 3х летней девочкой были дома одни, так как находились на больничном. Квартира располагается на первом этаже многоквартирного дома. Мать, уложив девочку спать, ушла из дома в ближайший магазин, заперев дверь на ключ. В этот небольшой промежуток времени в комнате, где спала малышка, прорвало трубу с горячей водой. Вернувшись из магазина мать обнаружила дочку мертвой на диване. Ребенок скончался от термических ожогов паром.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Коми возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как сообщает СУ СК РФ по Республике Коми, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно - медицинская экспертиза, допрашиваются родители, свидетели, очевидцы, иные лица. В рамках расследования будет истребована документация из организации, обслуживающей этот дом, а также проверено соблюдение установленных правил подачи горячей воды в жилой фонд. Выясняются условия содержания и воспитания ребенка в данной семье, а также причины и условия, которые способствовали возникновению данной ситуации.

Как сообщает Комсомольская правда, семья была вполне обычной. Родители и двое дочерей, старшая уже учится в школе. Совместные праздники, выезды на природу. Особенно обожала свою сестричку старшая дочь.

Расследование этой трагедии продолжается.

Видео: Piter.TV

