Ужасы из Кемеровской области: многодетная мать сожгла новорожденного ребенка в печке

34-летняя женщина родила самостоятельно в бане четвертого ребенка и сожгла его там же в печке, из-за боязни, что не сможет его прокормить

Это чудовищное происшествие произошло в минувшие выходные в селе Благовещенка Кемеровской области.

34-летняя женщина, мать троих детей, самостоятельно родила четвертого малыша в бане и сожгла его там же в печке. Муж, вернувшись с рыбалки, узнал об этом и вызвал полицию. По сообщениям СМИ со ссылками на Следственный комитет по Кемеровской области, факт смерти младенца подтверждается.

Следственными органами ведется расследования этого страшного инцидента. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно - психиатрическая экспертиза подозреваемой.

Женщина скрывала ото всех свою беременность, боясь лишиться работы в интернате. А сожгла его, потому что боялась, что не сможет прокормить его.

Видео: Piter.TV