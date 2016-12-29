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Ужасающая трагедия попала на видео: 18 человек заживо сгорели в китайском спа-салоне

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Сегодняшним вечером по местному времени в Китае произошла страшная катастрофа. В провинции Чжэцзян на востоке Китая заживо сгорели почти двадцать человек

 Как сообщают местные СМИ, данное возгорание произошло примерно в половину шестого вечера по местному времени (12:30 по Москве) в спа-салоне, который располагается в уезде Тяньтай. Как сообщали очевидцы, те, кто вовремя успел среагировать, выпрыгивали из окон, не думая ни о чём, — лишь бы спастись.

Жертвами возгорания стали 18 человек, ещё двое пострадали. Сообщается, пожарным удалось ликвидировать пламя только к 20:45 (15:45 по Москве). Восемь человек сгорели в здании спа-салона. Еще 10 скончались уже в больнице.
 
Видео: Twitter, CGTNOfficial
 
Теги: china , китай , пожар , спа салон , трагедия в китае , чжэцзян
Категории: Мировые новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия

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