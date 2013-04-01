Утром в пятницу в Петербург придет штормовой ветер

Синоптики пообещали порывы ураганного ветра и плюсовую температуру

С самого утра пятницы, 23 декабря 2016 года, в Петербурге и пригородах ожидается сильный ветер. Синоптики предупредили о том, что в течение всего дня относительно теплая погода будет сопровождаться порывами холодного пронизывающего ветра.

При этом в городе сохранится плюсовая температура, от +1 до +3, пониженное атмосферное давление и облачность, характерные для пришедшего в город циклона.

В МЧС со своей стороны напомнили о необходимости быть осторожными на улицах, пешеходам - стараться избегать незакрепленных конструкций и рекламных баннеров, а автомобилистам - опасаться парковать свои автомобили вблизи деревьев.

Видео: архив