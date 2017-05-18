Утром в Петербурге закрывали станцию метро "Академическая"

В пресс-службе метрополитена сообщили о закрытии станции

Ранним утром четверга, 18 мая 2017 года, в Петербурге на вход и выход закрыли станцию метро "Академическая" на севере первой, "Красной" ветки.

Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-аккаунте ГУП "Петербургский метрополитен" в 6.16 утра. Как сообщается, станция метро закрыта, поезда проезжают ее без остановки.

О причинах утреннего закрытия "Академической" ничего не сообщается. Как сообщается, станцию открыли спустя считанные минуты – в общей сложности осмотр вестибюля занял не более семи минут.

– Станция "Академическая" открыта. Опасных предметов не обнаружено, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео: архив инстаграм