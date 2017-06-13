Утром понедельника Московское шоссе стоит в мертвой пробке

Затор парализовал движение по Московскому шоссе утром 13 июня

Утром вторника сразу в нескольких районах Петербурга город встал в автомобильных пробках. Серьезные пробки выросли сегодня утром на юге Петербурге: на КАД и на Московском шоссе. В обоих случаях причиной автомобильного затора стали дорожные работы.

По данным «Яндекса», в 8:31 пробка на внешнем кольце КАД достигла 6,4 километра – от Московского шоссе до виадука над железной дорогой. Сервис назвал её самой крупной в городе.

Также высока загруженность Софийской улицы в центр — 6 баллов, что на 4 балла выше обычного. Что касается Московского шоссе, ещё в 6:46 «Яндекс» оценил пробку на нём в 3 километра – от Колпинского шоссе до центра Scania.

Видео: архив