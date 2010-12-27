В пятницу в Петербурге ожидается туман

В пятницу, 14 июля петербуржцам обещают туман и дожди.

В пятницу, 14 июля над Петербургом нависнет туман и пройдут дожди. Однако синоптик Александр Колесов рассказал, что в Северной столице гроза ожидается вечером 13 июля, а на следующий день будет дождливо и облачно. Температура воздуха составит 20 градусов тепла.



Стоит сказать, что сегодня главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова пообещала россиянам теплое лето лишь в августе.