Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В пятницу в Петербурге ожидается туман
Сегодня, 15:30
0
TretyakovaS
200

В пятницу в Петербурге ожидается туман

0
 
 

В пятницу, 14 июля петербуржцам обещают туман и дожди.

В пятницу, 14 июля над Петербургом нависнет туман и пройдут дожди. Однако синоптик Александр Колесов рассказал, что в Северной столице гроза ожидается вечером 13 июля, а на следующий день будет дождливо и облачно. Температура воздуха составит 20 градусов тепла.

Стоит сказать, что сегодня главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова пообещала россиянам теплое лето лишь в августе.

Теги: новости спб , погода на завтра в санкт-петербурге , погода спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5