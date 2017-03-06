Появилось видео горящего Peugeot на ЗСД

Утром в понедельник на ЗСД загорелся Peugeot. Проезжающий мимо водитель снял на видео инцидент.

Понедельник, 6 марта, начался с инцидента на ЗСД. Проезжающие по Западному скоростному диаметру в Белоострове водители заметили около восьми утра полыхающий автомобиль. Оказалось, что в районе сорокового километра дороги огонь охватил Peugeot.

На место вызвали сотрудников МЧС. Два пожарных расчета смогли к 9.19 полностью справиться с возгоранием. Огонь за это время, увы. Успел полностью уничтожить все возможные детали иномарки. Инцидент обошелся без жертв и раненных.

Подробности ЧП устанавливаются. Что стало причиной пока не известно. Не исключено, что сбой одной из деталей привел к возгоранию. Очевидцы выложили в сеть фото и видео с мета происшествия.

За минувшую ночь в городе произошло несколько инцидентов с возгоранием автомобилей. В Приморском районе города иномарку охватил огонь около четырех часов. Расчет пожарных ликвидировал возгорание около дома 54 на Богатырском проспекте.

Очевидцы около часа ночи написали в группу "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" о другом инциденте. Дым повалил из КАМАЗа. Другие водители помогли потушить огонь. После это грузовик уехал дальше по своим делам.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург