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Видео: Утка-нарушительница с утятами переходила дорогу на Краснопутиловской

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Очевидцы сняли на видео утку с утятами, которая переходила дорогу в Петербурге.

Не только разного рода ЧП происходят на дорогах Северной столицы. Иногда происходят и милые события. В пятницу, 30 июня, водители на Краснопутиловской улице невольно умилились. Взрослая утка переходила дорогу с выводком утят.

Надо сказать, что птица не спешила соблюдать правила дорожного движения и пошла чрез дорогу там, где ей захотелось. К счастью, нашелся отзывчивый очевидец, который решил помочь матери с детьми. Он прошел за выводком через дорогу, жестом останавливая проезжающих водителей.

Все утята и их мать-нарушительница благополучно оказались на другой стороне проезжей части.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

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Категории: Лучшее за сегодня Новости СПб

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