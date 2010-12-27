Успеть на забег: в Петербурге завершается регистрация на "Зеленый марафон Сбербанка"

Остается меньше суток на регистрацию участников проекта "Зеленый марафон" в Петербурге.

В Петербурге подходит к концу период регистрации участников "Зеленого марафона Сбербанка". Об этом сообщает пресс-служба уникального спортивного мероприятия. Записаться на участие в бесплатном марафоне может любой желающий до 23 мая. Возраст, пол, уровень физической подготовки и спортивный опыт участников не имеет значения. Каждый, кто пройдет регистрацию на сайте акции, сможет выйти на старт забега в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Напомним, что Зеленый марафон Сбербанка пройдет здесь 28 мая при официальной поддержке Правительства Северной столицы.

Кроме забега на 4.2 километра гостей спортивного праздника ждет развлекательная программа, призы и выступления артистов. Впервые за историю акции власти города объединили забег с "Большим велопарадом". Велосипедисты проедут дистанцию от БКЗ "Октябрьский" до парка 300-летия Санкт-Петербурга, где встретятся с участниками Зеленого марафона Сбербанка.