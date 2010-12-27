Алишер Усманов не смог определить победителя в конкурсе мемов и раздает айфоны

Новоиспеченный блоггер Алишер Усманов не смог выбрать победителя конкурса мемов про самого себя и решил подарить сразу 4 iPhone авторам лучших работ.

На своей странице "ВКонтакте" миллиардер сообщил, о том, что не смог выбрать лучший мем, но он очень рад, что в России такое количество творческих людей. Именно поэтому Алишер Бурханович выбрал сразу четыре призера. А помогло ему в этом специальное народное голосование в специально созданной группе usmanov_challenge. Троих претендентов выбрал сам Алишер Усманов, одного - подписчики.



«Конкурс вызвал самый живой отклик. На данный момент вы отправили уже больше 10 000 произведений, и это число постоянно растёт. Отрадно, что у нас в стране такое количество творческих людей — вы присылаете картинки, картины, граффити, стикеры, видеоролики, стихи, рисунки и даже создаёте игры!» – пишет основатель USM Holdings.



Одну из самых необычных работ прислал Егор Жгун. Этого автора хорошо знают в Интернете благодаря лягушке Зойч — предложенный художником символ олимпиады в Сочи несколько месяцев возглавлял список талисманов Игр по результатам народного голосования. В Сети за ряд карикатур и гифок Жгуна принято считать оппозиционером.



Авторы самых лучших мемов получат iPhone 7 Plus и футболку с подписью Усманова.



Стоит напомнить, что конкурс был объявлен 29 мая , после того как Алишер Усманов опубликовал в сети видеообращение к Алексею Навальному, суть которого сводилась к мысли о том, что оппозиционеру не удастся оклеветать миллиардера.