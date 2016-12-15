Ушаковский мост будут закрывать из-за ремонта только по ночам и выходным

С пятницы начинается ремонт Ушаковского моста. Из-за этого поезд по переправе будут закрывать по ночам и на выходных.

С 7 июля начинается ремонт Ушаковского моста в Петербурге. Расположенную в створе Каменноостровского проспекта и улицы Академика Крылова переправу будут закрывать для автомобилей.

Работы на мосту проведут в два этапа. Сначала дорожники займутся проезжей частью моста: заменят асфальтобетонное покрытие и нанесут новую разметку. На это время будут введены ограничения для транспорта. С 7 июля по 7 августа машины не будут пускать на переправу по ночам и в выходные дни.

Второй этап предполагает ремонт металлоконструкций разводной части и опор. Также будет смонтирована художественная подсветка, проведен ремонт технических помещений, а также очистка и покраска пролетных строений.

Ремонт Ушаковского моста завершится в декабре этого года. На него планируют потратить 34,7 миллиона рублей.

Видео: Youtube / panoptik1