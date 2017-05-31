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Уроженка Узбекистана родила мертвого ребенка в петербургском парке

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23-летнюю юную мать роды застали прямо на улице

В Петербурге, в Калининском районе совсем юная женщина родила прямо в парке. Приезжую 23-летнюю девушку, уроженку Узбекистана, родовые схватки застали прямо на улице, и она начала рожать в парке у дома №25 по Кондратьевскому проспекту. 

Как сообщается, младенец родился мертвым. Скорую помощь молодой несчастной матери вызвали прохожие. Женщину отправили в родильный дом, расположенный на Малой Балканской улице. По несчастью, ребенка спасти не удалось. 

Причины и обстоятельства происшествия – в частности, тот факт, что молодая роженица не обратилась за медицинской помощью – устанавливаются. 

Видео: архив

Теги: кондратьевский проспект , мертвый ребенок , петербург , роды , роды в парке , роды на улице
Категории: Новости СПб Происшествия

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