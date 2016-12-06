Ураза-Байрам 2017: мусульмане готовятся к Празднику разговения

Многие интересуются какого числа будет Ураза-Байрам 2017. Piter.tv рассказывает о том, как готовиться к этому празднику, а также о его традициях.

Уже совсем скоро мусульмане всего мира будут отмечать праздник Ураза-Байрам (с тюркского "Праздник разговения") или Ид аль-Фитр. В этот день отмечают окончание жесткого поста Рамадан, который продолжается целый месяц вплоть до Ураза-Байрама. Во время Рамадана верующие придерживаются строгих ограничений в еде, молятся, раздают милостыню. Мусульмане стараются приобрести духовную и телесную чистоту перед Аллахом.



УРАЗА-БАЙРАМ 2017: КАКОГО ЧИСЛА



Праздник разговения приходится на первый день следующего за рамаданом месяца – Шавваль. В 2017 году этот день пришелся на понедельник, 26 июня. В этот день верующие отправятся в мечети для совершения молитвы.



УРАЗА-БАЙРАМ 2017: ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ



Мусульмане заранее готовятся к этому значимому празднику. Перед ним они покупают подарки и обновки для себя. Принято, что Ураза-Байрам нужно встречать в новых одеждах. Обновляют не только внешний вид, но и дом. Мусульмане покупают новые одеяла, подушки, пледы. Чтобы заменить износившиеся за прошедший год вещи.

После обязательно молитвы Аллаху облаченные в лучшие одежды мусульмане готовят праздничный стол. В этот день принято звать гостей или отправляться к родным на застолье. В этот день принято дарить подарки. Поэтому мусульманские дети обожают этот день также, как в других религиях Рождества или Нового года.



УРАЗА-БАЙРАМ 2017: ТРАДИЦИИ



Во время Ураза-Байрама верующие совершают дополнительную молитву ид-намаз. Только после нее можно приступать к основному торжеству.

Во время праздника мусульмане приветствуют друг друга фразой "Благословенного праздника!" ("Ид мубарак!"). также праздник сопровождается так называемым разговением. То есть хоть верующие и могут употреблять в пищу все, что они ели до поста, они все равно начинают с легкого. Принято сначала есть молочные продукты и фрукты.

Перед праздником собирают милостыню или сухие продукты, которые община разделяет между малоимущими и паломниками.

Фото: открытые источники

Видео: канал Piter.tv