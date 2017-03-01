Сорвавшийся с крыши на Белы Куна паркурщик скончался в реанимации

Ребенок упал с крыши девятиэтажного дома, демонстрируя друзьям трюки. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако так и не смогли спасти. Пациент скончался в ночь на 1 марта.

11-летний ребенок, сорвавшийся с многоэтажки во Фрунзенском районе Петербурга, скончался в реанимации больницы имени Раухфуса в ночь во вторника, 28 февраля, на среду, 1 марта. После падения мальчик поступил в госпиталь с серьезными травмами. Врачи несколько дней боролись за его жизнь. Однако их попытки закончились фиаско.

Подробности гибели 11-летнего паркурщика выясняет коллектив Следственного комитета.

В понедельник, 27 февраля, очевидцы сообщили, что с крыши дома 20/1 на улице Белы Куна упал мальчик. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы. В том числе пострадал головной мозг, череп и еще ряд внутренних органов. От боли и тяжелого состояния мальчик впал в кому. Позже стало известно, что сорвавшийся на Белы Куна школьник оказался паркурщиком. По предварительным данным, мальчик демонстрировал на крыше трюки своим друзьям. Его товарищи были на той же многоэтажке. Что-то пошло не так и мальчик упал с дома.