Упавший на рельсы в метро мужчина выжил, разбив головой стекло вагона

На "Ладожской" пассажир упал на рельсы перед приближающимся поездом

Около полуночи 31 декабря 2016 года на станции метро "Ладожская" в Петербурге произошло ЧП. По свидетельствам очевидцев, там на рельсы прямо перед приближающимся поездом метро на рельсы упал молодой мужчина. Причем у некоторых петербуржцев, бывших в этот момент на платформе, сложилось впечатление, что мужчина прыгнул на рельсы сам.

– У меня молодой человек ехал в поезде. Звонил только что. Говорил, вагон остановился как раз напротив этого всего. Парень лежит, рядом стоят два спасателя, все бегают, ищут врача, – рассказала одна из подписчиц сообщества spb_today. – Вроде бы выжил.

Также сообщается, что экипаж скорой помощи и МЧС прибыли на место происшествия вскоре после попытки суицида. Пострадавшего подняли с рельс на платформы и увезли на скорой. По словам свидетелей, мужчина разбил стекло в поезде головой.

Из-за происшествия поезда на этом направлении в течение некоторого времени шли с увеличенным интервалом.

Видео: архив