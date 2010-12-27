Дерево упало на машину и перегородило проезд на Степана Разина

Очевидцы рассказывают. что на улице Степана Разина упало дерево. Ствол помял припаркованную рядом машину.

Во вторник, 11 июля, на улице Степана Разина в Северной столице произошло ЧП. Во второй половине дня тут упало дерево. Ствол клена придавил припаркованный недалеко Opel. Судя по фотографиям с места события, повреждения у машины все же небольшие.

Кроме того, ветки упавшего дерева перегородили проезд по улице. Автомобили объезжают по тротуару на другой стороне улицы. Пока что не видно коммунальщиков, которые могли бы заняться устранением последствий.

Скорее всего, причиной инцидента стала погода. Утром Piter.tv сообщал, что МЧС Петербурга обещает сильный ветер во вторник. В ведомстве в том числе рекомендовали не парковать автомобили около деревьев и неустойчивых конструкций. Но и завтра Северную столицу не ждет хорошая погода. МЧС обещает сильные дожди в Петербурге 12 июля.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург