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Университетскую набережную закроют для троллейбусов на выходные и понедельник
Сегодня, 13:48
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Butenko
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Университетскую набережную закроют для троллейбусов на выходные и понедельник

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Схема движения электрического общественного транспорта по Васильевскому острову будет существенно изменена на ближайшие три дня.

Университетскую набережную на трое суток закроют для троллейбусов № 10 и 11. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Изменение схемы движения общественного транспорта будет связано с ремонтными работами на водопроводе: они займут участок от Менделеевской до Кадетской линий. Троллейбусы пустят в обход проблемного участка уже в 20 часов вечера 11 февраля (суббота). Все вернется на круги своя только в понедельник, 13 февраля, в 20 часов. До этого горожанам необходимо будет держать в голове временный маршрут десятого и одиннадцатого троллейбусов.

Сообщается, что "десятка" все это время будет ездить по Конногвардейскому бульвару, площади Труда и улице Якубовича. Что касается "одиннадцатого", то его пустят по Петроградской стороне. На движение автомобилей по Васильевскому острову эта ситуация не должна повлиять. 

 

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Категории: Новости СПб

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