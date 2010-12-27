Университетскую набережную закроют для троллейбусов на выходные и понедельник

Схема движения электрического общественного транспорта по Васильевскому острову будет существенно изменена на ближайшие три дня.

Университетскую набережную на трое суток закроют для троллейбусов № 10 и 11. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Изменение схемы движения общественного транспорта будет связано с ремонтными работами на водопроводе: они займут участок от Менделеевской до Кадетской линий. Троллейбусы пустят в обход проблемного участка уже в 20 часов вечера 11 февраля (суббота). Все вернется на круги своя только в понедельник, 13 февраля, в 20 часов. До этого горожанам необходимо будет держать в голове временный маршрут десятого и одиннадцатого троллейбусов.

Сообщается, что "десятка" все это время будет ездить по Конногвардейскому бульвару, площади Труда и улице Якубовича. Что касается "одиннадцатого", то его пустят по Петроградской стороне. На движение автомобилей по Васильевскому острову эта ситуация не должна повлиять.