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Уникальные кадры с "Байконура": Произведен запуск ракеты-носителя с грузовым кораблем для МКС

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Сегодня, 14 июня, с "Байкрнура" успешно стартовала ракета-носитель с грузовым кораблем "Прогресс МС06", который доставит груз на МКС. Состыковка с космической станцией запланирована на 16 июня.

Сегодня, 14 июня, с космодрома "Байконур" успешно стартовала ракета - носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС60".

Старт ракеты произведен в 12 часов 20 минут. Запуск произошел в штатном режиме без происшествий. Состыковка с МКС запланирована на 16 июня на 14.42. На борту "Прогресса" более 2 тонн различных грузов: вода, воздух, топливо, оборудование, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Ранее в СМИ появилась информация, что среди прочих грузов на МКС будут доставлены хрен, аджика, колбаски и яблоки.

Видео: YouTube/Телестудия Роскосмоса

Теги: байконур , видео , мкс , роскосмос
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости Общество Инновации

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