Умер автор стихов к песням группы «Секрет» Дмитрий Рубин

Песни, стихи к которым написал Рубин, остались в репертуаре группы: "Привет", "Алиса", "Именины у Кристины" и другие

В Петербурге на 56-м году жизни умер актер, музыкант, сценарист и автор песен группы "Секрет" Дмитрий Рубин. Об этом прессе сообщил участник коллектива Андрей Заблудовский.

Время и место похорон пока не определены.

Рубин вместе с Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко является основателем бит-квартета, но вскоре уступил в нем место Заблудовскому. Он написал для группы песни «Привет», «Алиса», «Именины у Кристины» и другие.

Скончавшийся поэт был автором или соавтором более 300 песен. Его стихи также исполняли Алла Пугачева, Татьяна Буланова, Михаил Боярский.

Фото: "ВКонтакте"