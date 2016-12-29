Ульяновск: сын зарубил своего отца топором

В ходе ссоры сын схватился за топор и нанес смертельные удары

Чудовищное убийство произошло еще 30 декабря 2016 года в Ульяновске.

Сейчас стали известны подробности убийства. В одном из частных домов по первому переулку Мелекесскому в Заволжском районе города Ульяновска между 18 летним сыном, студентом местного техникума, и его 42 летним отцом вспыхнула ссора. В ходе той ссоры молодой человек схватил топор, который лежал поблизости. Сын нанес несколько ударов топором по голове своему родителю.

От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, для выяснения всех причин и обстоятельств данного происшествия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На него заведено уголовное дело по статье "Убийство".

Видео: Piter.TV

Фото: СУ СК РФ по Ульяновской области