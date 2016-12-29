Ульяновск: школьница с подругой удушили приятеля нижним бельем

17 летняя школьница со своей старшей подружкой хотели обокрасть парня и задушили

Нашумевшее преступление в Димитровграде Ульяновской области случилось в ночь на 23 декабря.

17 летняя школьница и ее 21 летняя подруга решили обокрасть своего нового приятеля, 24 летнего уроженца Таджикистана. Девушки познакомились в интернете с парнем. После нескольких дней общения в интернете молодой человек пригласил своих новых подружек в гости на съемную квартиру на улице Славского. Парень тщательно приготовился к свиданию, накупил продуктов и накрыл стол.

Спустя некоторое время разговор плавно перешел в интимное русло. Речь зашла и о ролевых играх. Девушки предложили связать парня. Ничего неподозревающий новый знакомый согласился. Юные особы связывали парня предметами своей одежды и нижним бельем.

После того, как девушки задушили парня, они обыскали квартиру в поисках ценных вещей и денег. Ведь они и шли к новому знакомому только с этой целью. "Уловом" стало 2 тысячи рублей и некоторые личные вещи потерпевшего.

На следующее утро труп парня обнаружила квартирная хозяйка, которая сразу позвонила в полицию. Девушек задержали по горячим следам. К слову сказать, девушки и не собирались прятаться. Школьница пришла в школу на уроки.

Девушек задержали, после чего они сразу признали свою вину, сказав, что хотели только обокрасть парня. Димитровоградским судом в отношении 21 летней девушки избрана мера пресечения в виде заключения под сражу, а в отношении ее младшей подружки - в виде домашнего ареста.

27 декабря, девушкам предъявлено обвинение в групповом убийстве и разбойном нападении.

Видео: Piter.TV