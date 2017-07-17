В Петербурге похитители топлива отделались условными сроками, возместив часть ущерба

Суд вынес приговор менеджеру и директору разных транспортных компаний, которые при помощи махинаций воровали дизельное топливо. Ущерб от их деятельности составил более полумиллиона.

Московский районный суд вынес приговор двум сотрудникам разных транспортных компаний, которые занимались кражей дизельного топлива. Менеджер одной фирмы отвечала перед законом за мошенничество. Она предложила своему знакомому-директору другой транспортной фирмы схему для воровства горючего. Ее подельника судили за пособничество в мошенничестве.

Компания действовала по следующей схеме. У фирмы мужчины был договор с сетью заправок. Женщина получила доступ в личный кабинет на портале сети, пользуясь данными договора. Она подключила топливную карту фирмы ее соучастника к партнерской программе. По этой карте в итоге заправлялись автомобили, находящиеся в собственности компании женщины.

В результате их деятельности было похищено более 16 тысяч литров дизельного топлива. Общая сумма ущерба составила более 560 тысяч рублей. Так как оба подозреваемых уже возместили часть ущерба, их приговорили к условным срокам. Женщина получила три года, а мужчина – один год.