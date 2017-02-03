Украсть за 40 секунд: налетчики ограбили ювелирный магазин в Новосибирске и попали на видео

Видео момента ограбления опубликовали в интернете

Это происшествие произошло в Новосибирске 30 января, и только сейчас получило широкую огласку после поимки преступников.

Как сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Новосибирской области, в ювелирный магазин по адресу улица Трикотажная Дзержинского района города Новосибирска перед самым закрытием в 19.20 ворвались двое мужчин с гвоздодером.

Злоумышленники ударили охранника гвоздодером по голове, затем этим же инструментом разбили витрины, забрали золотые украшения, бросили орудие преступления и скрылись. На все эти действия им потребовалось всего 40 секунд.

Работники нажали на "тревожную" кнопку. На место прогисшествия выехали сотрудники полиции. Изучив записи с видеокамер, опросив свидетелей и очевидцев, оперативники приступили к установлению личностей преступников и их поимке.

Грабителей задержали спустя сутки после преступления. Ими оказались ранее судимые мужчины 29 и 46 лет, жители Новосибирска.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Сегодня, 3 февраля, суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование этого дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение похищенных украшений на сумму около 500 тысяч рублей.

Видео и Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области