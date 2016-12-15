Украинский депутат нашел альтернативу визовому режиму для россиян

В настоящее время на Украине обсуждается возможность введения визового режима с Россией, однако один из депутатов Верховной рады предложил ввести другой способ.

На Украине предложили заменить визовый режим для россиян на регистрацию на "специальный сайтах". С такой инициативой выступил депутат Верховной рады, Антон Геращенко.

"Мы можем ввести не визовый режим, а предупреждение о том, кто приезжает, регистрацию на электронных сайтах", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат Верховной рады считает, что именно своевременная проверка граждан является главным способом "борьбы с терроризмом и диверсией". Геращенко призвал украинское министерство иностранных дел создать соответствующий план.

Введение визового режима между Россией и Украиной обсуждается с конца весны 2017 года, когда был официально подписан законодательный акт Европейского союза о введении безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины.

Фото: u74.ru