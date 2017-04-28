Украина выпустила промо-ролик "Евровидения" с кадрами из Крыма

В Сети появился промо-ролик "Евровидения-2017". В нем достаточно много кадров снято на фоне крымской достопримечательности - Ласточкино гнездо.

В интернете появился официальный промо-ролик "Евровидения-2017", который рискует побить все рекорды популярности. Главной особенностью видео стало то, что часть планов снято на фоне архитектурного памятника Ласточкино гнездо, расположенного в Крыме.

По сюжету ролика, девочка поет песню с приглашением на Украину. Юную певицу снимали в украинских городах и сельской местности. Она и другие участники видео играют с большим шарами, которые потом собираются в символ конкурса. Среди прочих мест, в ролике мелькает и узнаваемая точка Крыма – замок Ласточкино гнездо на Аврориной скале.

Скорее всего, эти кадры были включены специально. Ведь на крымские планы потратили львиную долю 30-секундного ролика. Да и видео появилось на страничке Украинского кризисного медиа-центра. Главная цель этой организации, по данным на их сайте, - это предоставлять объективную информацию событиях на Украине. В том числе центр занимается "вызовами и угрозами национальной безопасности". А вот на официальном Youtube-канале конкурса этого ролика нет.

Видео: Facebook / Ukraine Сrisis Media Center