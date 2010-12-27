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Украина подсчитала, во сколько ей обошлось «Евровидение»
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Sheker
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Украина подсчитала, во сколько ей обошлось «Евровидение»

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Названа сумма, потраченная Киевом на «Евровидение-2017»

  Организаторы Евровидения отчитались о тратах на конкурс. Исполнительный продюсер рассказал, во сколько бюджету страны обошлось проведение мероприятия. По его словам, на организацию «Евровидения» в Киеве было потрачено около 20,4 миллиона евро. 

По данным организаторов, билетов на мероприятие было продано на две трети больше прогнозируемого числа, что принесло почти 2,5 млн евро. Средства на проведение вокального европейского конкурса были выделены из госбюджета Украины и городской казны Киева. 

Напомним, финальные этапы конкурса «Евровидение-2017» прошли в Киеве. 

 

 

 

 

Фото:
Instagram: eurovision.ua

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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