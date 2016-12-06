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Украина готовит запросы для взыскания штрафа с «Газпрома» за рубежом
Сегодня, 22:34
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Sheker
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Украина готовит запросы для взыскания штрафа с «Газпрома» за рубежом

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Киев хочет отобрать зарубежную собственность «Газпрома»

  Украина попытается взыскать штраф с российской компании «Газпром» используя помощь одной из 27 стран, с которыми подписаны договоры о взаимной правовой поддержке. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко. Правда речь идет о 180 миллионах долларов, а не о 395 миллиардах. Эту сумму удалось выручить благодаря дивидентам «Газтранзита», акционером которого в том числе является российская компания. 

При этом  Украина не хочет нанести вред своим западным соседям - Чехии, Польше, Германии и другим странам, которые не имеют отношения к «Газпрому». 

 

 

 

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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