Украина готовит запросы для взыскания штрафа с «Газпрома» за рубежом

Киев хочет отобрать зарубежную собственность «Газпрома»

Украина попытается взыскать штраф с российской компании «Газпром» используя помощь одной из 27 стран, с которыми подписаны договоры о взаимной правовой поддержке. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко. Правда речь идет о 180 миллионах долларов, а не о 395 миллиардах. Эту сумму удалось выручить благодаря дивидентам «Газтранзита», акционером которого в том числе является российская компания.

При этом Украина не хочет нанести вред своим западным соседям - Чехии, Польше, Германии и другим странам, которые не имеют отношения к «Газпрому».