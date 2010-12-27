Угрозы Трампа «посадить Хиллари Клинтон» начинают сбываться

Американский Сенат начал новое расследование в отношении Клинтон

Председатель юридического комитета Сената США Чак Грассли начал расследование в отношении кандидата в президенты следующего года Хиллари Клинтон.

Председатель комитета Чак Грассли заявил, что Клинтон, занимая пост госсекретаря, направила американских дипломатов к премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине и ее сыну Саджебу Вазеду, чтобы они оказали давление на них для прекращения разбирательства в отношении Юнуса, близкого друга семьи Клинтон и донора их фонда Clinton Foundation. В случае отказа, Клинтон угрожала Саджебу проведением налоговой службой полного аудита его деятельности в США.



Грассли обратился к нынешнему госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой предоставить все документы по этому делу в течение двух недель.



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Instagram: hillaryclinton