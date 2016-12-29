Смертельное ДТП: легковушка задавила двух подростков на Московском шоссе

Под колесами автомобиля скончался 14-летний мальчик. В отношении водителя заведено уголовное дело.

Несколько дней назад, 21 января, около 14:00 в Московском районе под колеса легковушки угодили 14-летний мальчик и его ровесница. Предположительно, дети пересекали проезжую часть вблизи пешеходного перехода. В этот момент на большой скорости подростков сбила иномарка. От удара ребят отбросило на несколько метров. Очевидцы аварии вызвали спасательные службы. Однако спасти жизнь юноше не удалось, он скончался от полученных травм до приезда медиков. Четырнадцатилетнюю девочку госпитализировали в срочном порядке с повреждениями различной степени. В данный момент она находится в больнице. Инцидент произошел возле дома №36А по Московскому шоссе.

В отношении 26-летнего водителя заведено уголовное дело. В данный момент выясняют детали жуткой аварии. По какой причине петербуржец не заметил детей, предстоит выяснить следователям. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, но если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.

К сожалению, ДТП - не редкость. Ранее мы сообщали, что в Твери внедорожник вылетел на встречку и протаранил три машины.