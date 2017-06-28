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Уфологи нашли на снимках Марса окаменелые кости внеземного происхождения

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Специалисты, изучая съемки марсохода Curiosity наткнулись на неожиданные находки

 Специалисты, изучающие присутствие внеземных цивилизаций в Солнечной системе, пристально изучают видео и фотографии, которые публикует NASA.

Так при детальном рассмотрении снимков марсохода Curiosity ученые наткнулись на сенсационные находки. Обнаруженные ими объекты очень похожи на окаменелые останки живых существ инопланетного происхождения. Так же им удалось обнаружить нечто похожее на мхи и лишайники.

Под опубликованным видео разгорелись споры. Многие соглашаются с выводами ученых. Скептики же пишут, что у оппонентов слишком бурное воображение и фантазии.

Piter.TV опубликовал впечатляющее видео Марса.

А на прошлой неделе Piter.TV сообщило у жуткой находке в Перу.

Видео: YouTube/Martian Archaeology

Теги: космос , марс , наса , наука , нло , новсти мира
Категории: Инновации Мировые новости Лента новостей

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