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Уфимский школьник после химического опыта впал в кому

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Подросток при проведении дома опытов по химии получил сильные ожоги и впал в кому

Трагедия случилась в ночь на четверг, с 18 на 19 января в микрорайоне Сипайлово Уфы.

16-летний подросток обучался в школе с углубленным изучением химии. В этот злосчастный поздний вечер школьник в своей комнате проводил химический опыт. Во время этого произошел взрыв, и подросток получил обширные ожоги лица и плеч. Так же у него диагностировали рваные раны кистей и рук. 

Школьник в тяжелом состоянии был в срочном порядке госпитализирован в 17 больницу, где впал в кому. Медики борются за жизнь и здоровье пациента.

В настоящий момент проводится расследование всех обстоятельств этого происшествия.

Видео:Piter.TV

Теги: башкирия , кома , уфа , химия , школьник
Категории: Новости России Происшествия

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