Стоматолог-мошенник из Петербурга сбежала в день суда и теперь скрывается

Стоматолог из Петербурга подозревается в мошенничестве и решил скрыться от следствия .

Суд не смог арестовать петербургского стоматолога частной клиники.

Известно, что 31 мая во Фрунзенском районом суде должны были избирать меру пресечения мошеннику-стоматологу. Но материалов дела так и не дождались. Выяснилось, что петербурженка сбежала и теперь скрывается в Кабардино-Болкарии.

Напомним, что уголовное дело в отношении женщины-стоматолога возбуждено 29 мая. 40-летняя петербурженка подозревается в мошенничестве. Она удалила 43-летней женщине 22 здоровых зуба, за что получила 843 тысячи рублей.