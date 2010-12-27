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Стоматолог-мошенник из Петербурга сбежала в день суда и теперь скрывается
Сегодня, 12:02
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Shdaria
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Стоматолог-мошенник из Петербурга сбежала в день суда и теперь скрывается

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Стоматолог из Петербурга подозревается в мошенничестве и решил скрыться от следствия .

 Суд не смог арестовать петербургского стоматолога частной клиники.

Известно, что 31 мая во Фрунзенском районом суде должны были избирать меру пресечения мошеннику-стоматологу. Но материалов дела так и не дождались. Выяснилось, что петербурженка сбежала и теперь скрывается в Кабардино-Болкарии. 

Напомним, что уголовное дело в отношении женщины-стоматолога возбуждено 29 мая. 40-летняя петербурженка подозревается в мошенничестве. Она удалила 43-летней женщине 22 здоровых зуба, за что получила 843 тысячи рублей.

Теги: мошенничество , петербург , подалась в бега , скрывается
Категории: Новости СПб Лента новостей

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