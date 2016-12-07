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Кемеровские школьники делились голыми селфи с подписчиками группы вконтакте

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Ученики одной из школ в Кемеровской области выкладывали эротические фото на суд одноклассников, добиваясь непристойных комментариев. Родители и сотрудники называют снимки фотожабами.

Недавно стало известно, что кемеровские школьники публиковали в соцсети откровенные фото. Они делились с подписчиками группы "Подслушано" интимными снимками, которые потом сами же и обсуждали. Об этом сообщает телеканал "Мой город".

Ученики выкладывали голые селфи на суд одноклассников. Конечно, наряду с комплиментами и непристойными комментариями, обнаженные школьницы получали гневные подписи к фото. Сложившаяся ситуация вызвала бурю эмоций с разных сторон. Так, родители требовали от администратора группы удалить все порочащие честь старшеклассников снимки, угрожая полицией. На стене группы то и дело появлялись анонимные сообщения, которые все происходящее называли позором и срамом.

Когда в школу приехали местные СМИ, администрация яростно стала доказывать, что все снимки – не что иное, как фотошоп. И вообще, пользоваться мобильниками в учебном заведении детям и преподавателям запрещено. Хотя настоящие снимки, опубликованные в группе, сложно назвать фотожабами.

Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын отметил, что такой инцидент произошел по вине взрослых и администраторов группы. Чтобы избежать подобных ситуация, планируется создание кибердружины.

Видео: youtube, HayotFilms

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Категории: Лента новостей Новости России

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