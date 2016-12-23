Ученые: "золотой дождь" не только приятен, но и полезен

По мнению британских исследователей, эта процедура может положительно влиять на здоровье человека.

Ученые считают, что "золотой дождь" полезен.

В ближайшее время знаменитый "золотой дождь" могут исключить из списка сексуальных извращений. Британские ученые считают, что использование мочи во время интимных игр может быть полезным и для мужчин, и для женщин. Об этом пишут "Народные новости" со ссылкой на работу профессора Марка Гриффитса под названием "Уринотерапия: руководство для начинающих". В тексте "золотой дождь" сравнивают с сеансами уринотерапии, полезной для кожи и организма. Исследователь напоминает о благотворном влиянии ванн из урины и принятия урины внутрь. Впрочем, он оговаривается, что при этом нужно не переборщить, не принять лишнюю дозу жидкости и вообще, соблюдать определенные правила. А главное, сеансы "золотого дождя" должны происходить по обоюдному согласию любовников.

Кроме того, Марк Гриффитс считает, что "золотой дождь" нельзя сравнивать с садомазохизмом. По его словам, ощущение мочи партнера может быть приятным для человека. Особенно часто так характеризуют это явление мужчины, многим из которых нравится даже просто ощущать наполненный мочевой пузырь любимого человека.

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