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Ученые выяснили, что вороны умеют планировать завтрашний день

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Британские ученые выяснили, что вороны способны планировать свое ближайшее будущее.

Как сообщают СМИ, британские ученые сделали новое открытие - вороны умеют планировать свое ближайшее будущее.

Ранее считалось, что запланировать что-то может лишь взрослый человек. Затем, исследования показали, что этой же способностью обладает разум четырехлетнего ребенка.

В животном же мире лишь шимпанзе демонстрировало аналогичные навыки. Теперь в ряд с ними встала и ворона.

Ученые объясняют подобную способность пернатых тем, что им часто приходится выживать в сложных критических ситуациях, задумываться о пропитании своего потомства. Способность планировать свое ближайшее будущее во многом психологически помогает вороне, например, в поиске пропитания и его сохранения «на черный день».

Текст: Анастасия Рочева

Видео: YouTube/Короткие видеоприколы

Теги: вороны умеют планировать завтрашний день , мировые новости , наука , новости науки
Категории: Мировые новости

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