Ученые выяснили, что вороны умеют планировать завтрашний день

Британские ученые выяснили, что вороны способны планировать свое ближайшее будущее.

Как сообщают СМИ, британские ученые сделали новое открытие - вороны умеют планировать свое ближайшее будущее.



Ранее считалось, что запланировать что-то может лишь взрослый человек. Затем, исследования показали, что этой же способностью обладает разум четырехлетнего ребенка.



В животном же мире лишь шимпанзе демонстрировало аналогичные навыки. Теперь в ряд с ними встала и ворона.



Ученые объясняют подобную способность пернатых тем, что им часто приходится выживать в сложных критических ситуациях, задумываться о пропитании своего потомства. Способность планировать свое ближайшее будущее во многом психологически помогает вороне, например, в поиске пропитания и его сохранения «на черный день».



Текст: Анастасия Рочева



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