Ученые: взломать любой пароль-узор на Android можно с 5 попыток

Ученые рассказали, как взломать пароль-"узор" на Android-смартфонах.

Запатентованный Android метод защиты телефона при помощи пароля в виде сложного узора, кажется, в ближайшее время утратит свою популярность. Британские ученые разработали метод, который позволяет взломать устройства, защищенные подобным образом, всего за 5 попыток. В ходе продолжительных тестов им удалось "хакнуть" 93% гаджетов, заблокированных узорным паролем. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Напомним, что пароль-узор позволяет блокировать телефоны путем соединения одной из 9-12 точек на экране смартфона движением пальца, известным одному лишь хозяину гаджета. Заметим, что этот метод защиты персональных данных критиковали уже давно: ведь число комбинаций паролей в этой системе ограниченно по умолчанию. Но только британцы наконец-то придумали метод для расшифровки таких "замков".

Взлом гаджета гарантирует система из видеокамеры и специальной программы. Этот сервис рассекречивает пароль, если в него загрузить видео, на котором видны движения руки "шифрующего". Ролик может быть снят с любого ракурса на расстоянии до 10 метров. В таком случае программа сможет безошибочно "хакнуть пароль", проанализировав механику движения пальца, кисти или даже локтя. С 1-й попытки программа добивалась успеха в 83% случаев, а с 5-й попытки были взломаны 93% гаджетов.

Заметим, что представители Android пока что не комментируют эту новость.