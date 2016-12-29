Ученые спорят о том, грозит ли Петербургу затопление

Группа исследователей из США и Ирландии сообщает о катастрофических последствиях глобального потепления. Однако их российские коллеги считают, что масштабы преувеличены и России, как и Петербургу ничего не грозит.

Американские и ирландские ученые опубликовали исследование о серьезных последствиях глобального потепления. По их выводам, вода может поглотить огромные прибрежные районы. Но ученые из России не согласны с выводами коллег.

По мнению ученых США и Ирландии, последние несколько лет были жаркими. Это может привести к массовому таянию полярных льдов. Это в свою очередь приведет к подъему уровня мирового океана, который захватит прибрежные города и даже целые страны.

Но их коллеги из России отмечают, что Петербургу такая участь не грозит. Город находится на разломе тектонических плит и с каждым город поднимается. И даже если уровень воды поднимется больше чем на полметра – это произойдет к концу XXI века. К этому времени Северная столица успеет адоптироваться. Об этом "Известиям" рассказал член Межправительственной группы экспертов по изменению климата Олег Анисимов.

Российские эксперты отмечают, что больших рисков для РФ в этом возможном кризисе нет. Это наоборот увеличит площадь пригодных для сельского хозяйства земель. Также Северный морской путь можно будет использовать гораздо эффективнее.