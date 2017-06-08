Уникальное видео: Ученые обнародовали сохранившегося в янтаре птенца возрастом 99 миллионов лет

Это самая древняя находка, сохранившаяся в таком состоянии - птенчик сохранился практически полностью

Ученые из США, Канады и Китая обнародовали уникальную находку, которая была обнаружена в 2016 году.

Несколько месяцев у специалистов ушло на определение точного возраста птенца, законсервированного в большом куске янтаря. Результаты исследований ошеломили самих ученых - птенцу насчитывается 99 миллионов лет. Кусок янтаря размером в 9 сантиметров включил в себя голову, шейка, крылья, лапки и хвост птицы.

В отличии от найденных в земле останков у этого экземпляра хорошо сохранились кожный покров, оперение, оперение и даже веки. Все это поможет ученым изучить доисторических пернатых.

Видео: YouTube/GeoBeats News