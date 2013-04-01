Менеджеры среднего звена в зоне риска: ученые опасаются за их нервную систему

В Колумбийском университете выяснили, люди какой профессии наиболее часто переживают и склонны впадать в депрессию

Недавно ученые провели масштабное исследование, участие в котором приняли свыше 22 тыс. чел. Благодаря полученным данным, они смогли определить самую нервную деятельность. В зоне риска оказались менеджеры среднего звена. Об этом сообщает Петербургский дневник.



Менеджеры намного чаще испытывают стресс, чем, скажем рядовые рабочие или владельцы предприятий. От депрессии страдают 18% сотрудников. Вероятно, что связано с наличием большой психологической нагрузки во время работы. Менеджеры вынуждены оказываться в эпицентре конфликтов, не говоря уже о переработках.