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Менеджеры среднего звена в зоне риска: ученые опасаются за их нервную систему
Сегодня, 15:48
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Ustsova
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Менеджеры среднего звена в зоне риска: ученые опасаются за их нервную систему

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В Колумбийском университете выяснили, люди какой профессии наиболее часто переживают и склонны впадать в депрессию

 Недавно ученые провели масштабное исследование, участие в котором приняли свыше 22 тыс. чел. Благодаря полученным данным, они смогли определить самую нервную деятельность. В зоне риска оказались менеджеры среднего звена. Об этом сообщает Петербургский дневник.


Менеджеры намного чаще испытывают стресс, чем, скажем рядовые рабочие или владельцы предприятий. От депрессии страдают 18% сотрудников. Вероятно, что связано с наличием большой психологической нагрузки во время работы. Менеджеры вынуждены оказываться в эпицентре конфликтов, не говоря уже о переработках.

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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