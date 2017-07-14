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Ученые нашли животное, способное пережить апокалипсис

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Ученые установили, что тихоходка запросто переживет апокалипсис.

Как сообщают СМИ, ученые рассмотрели три предположительные катастрофы: падение крупных астероидов, взрывы сверхновых и гамма-вспышки, которые могут уничтожить человечество и выяснили, что в этих условиях сможет существовать тихоходка.

Животное может прожить в невесомости, у него есть защита от радиации, а также оно способно размножаться без еды и воды.

Большим сюрпризом для ученых стало ДНК тихоходки - 18% участков их генома заимствованно у других существ. Среди генов тихоходки были обнаружены ДНК грибов и растений. Эксперимент показал, что это неприхотливое животное может выжить даже на Марсе, где из-за низких температур и большого уровня радиации не сможет прожить человек.

Альвес Батиста из Оксфордского университета заявил, что возможно, что и на других планетах есть примеры столь же живучих существ.

Текст: Анастасия Рочева

Видео: YouTube/ Александр Козлов

Теги: мировые новости , наука , новости науки , тихоходка переживет апокалипсис
Категории: Лента новостей

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