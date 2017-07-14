Ученые нашли животное, способное пережить апокалипсис

Ученые установили, что тихоходка запросто переживет апокалипсис.

Как сообщают СМИ, ученые рассмотрели три предположительные катастрофы: падение крупных астероидов, взрывы сверхновых и гамма-вспышки, которые могут уничтожить человечество и выяснили, что в этих условиях сможет существовать тихоходка.



Животное может прожить в невесомости, у него есть защита от радиации, а также оно способно размножаться без еды и воды.



Большим сюрпризом для ученых стало ДНК тихоходки - 18% участков их генома заимствованно у других существ. Среди генов тихоходки были обнаружены ДНК грибов и растений. Эксперимент показал, что это неприхотливое животное может выжить даже на Марсе, где из-за низких температур и большого уровня радиации не сможет прожить человек.



Альвес Батиста из Оксфордского университета заявил, что возможно, что и на других планетах есть примеры столь же живучих существ.



Текст: Анастасия Рочева



Видео: YouTube/ Александр Козлов