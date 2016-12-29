Ученые нашли простой и действенный способ избавления от бессонницы

Команде шведских и американских исследователей удалось разгадать секрет хорошего и крепкого сна. Если хотите быстро засыпать, гуляйте.

Недавно специалисты опубликовали статью, в которой подробно описали свой эксперимент над людьми, страдающими бессонницей. В течение длительного времени ученые наблюдали за своими подопечными, из которых девять человек каждые выходные отдыхали на природе, дышали свежим воздухом, а пять человек сидели дома и, вероятно, наслаждались просмотром любимых сериалов. Выводы, конечно, довольно предсказуемые: все, кто был не прочь проветриться – с легкостью начали засыпать ежедневно. А домоседы, к сожалению, от бессонницы не избавились. Поэтому, исследователи убеждены, что если вы хотите быстро и крепко засыпать, то каждые выходные выбирайтесь на природу или, хотя бы, на длительную пешую прогулку в городские парки.

Также специалисты посоветовали днем проводить достаточное время на солнце, чтобы получать всю необходимую энергию. А вот вечером количество света, особенно искусственного, необходимо сокращать: выбирайте тусклую настольную лампу. На крепкий сон воздействует уровень мелатонина в организме, который напрямую зависит от освещения.

Кстати, британские ученые тоже проводили ряд экспериментов, связанных с проблемами сна. Они рекомендовали ложиться спать в носках, воздерживаться от еды и алкоголя за пару часов до сна и выгонять из постели домашних животных. Хотя, последнее – утверждение спорное. И, конечно, даже не думайте заходить в спальню с планшетом или смартфоном.