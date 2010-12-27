Ученые из США: редактирование генов избавит человечество от СПИДа

Ученые из Питтсбурга опубликовали позитивные результаты эксперимента по борьбе с ВИЧ/СПИД среди грызунов.

Новая технология генного редактирования может полностью избавить человечество от ВИЧ/СПИД. Об этом заявили ученые из смежной группы исследователей Университета Темпла и Университета Питтсбурга. Эти исследователи уже два года ставят эксперименты на мышах и крысах, а в ближайшем времени надеются перейти на приматах. Пока что уникальная технология дает обнадеживающие результаты.

Как стало известно Piter.TV, в эксперименте участвовали десятки мышей с пересаженными имунными клетками человека. Их инфицировали вирусом, а затем удалили из ДНК геном ВИЧ-1 при помощи технологии CRISPR. В подавляющем большинстве случаев животные полностью избавлялись от страшного заболевания. Активность вирусных генов была снижена в 95% случаев.

Отметим, что подобное исследование эксперты из Питтсбурга проводили и в 2016 году. Тогда лишь в 60% случаях им удалось добиться победы над ВИЧ. В ближайшем времени ученые хотят опробовать свою методику на приматах. Об экспериментах на людях речи пока что не идет.