Американские ученые: Секс в космосе будет малоприятным

Американские ученые после изучения секса в космосе пришли к неутешительным выводам

Ученые из университета Андерсона занимался изучением вопросов секса в космосе в условиях невесомости и опубликовали свои выводы.

Специалисты смоделировали половой акт в условиях невесомости и, досконально изучив все нюансы, пришли к выводу, что занятия сексом в условиях невесомости весьма сомнительное по приятности занятие, если вообще возможно.

Ученые отметили несколько важных моментов. В невесомости без удерживающих приспособлений половой акт попросту невозможен, так как нужна какая-то фиксация в пространстве. Вторым важным моментом, по мнению ученых, является выделение частиц пота, которые будут летать вокруг пары. Ну и третий момент - либидо и вовсе будет снижено, так как организм находится в экстремальных условиях.

Видео: YouTube/WILLAD. RU