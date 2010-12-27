В Петербурге ограничат движение судов

В Петербурге введут ограничения движения для судов.

В Петербурге участок реки Мойки от линии створа с домом № 31 по набережной до верхней кромки Мало-Конюшенного моста будет закрыт для движения судов на 2 месяца. С 15 июня по 15 августа специалистами будет проведена очистка дна реки.

В комитете по транспорту Петербурга сообщили, с 15 по 30 июня закроют для судов участок канала Грибоедова под Ново-Никольским мостом. Причина — ремонт переправы.

А с 16 июня по по 16 июля закроют участок канала Грибоедова под Каменным мостом для движения судов из-за капремонта переправы.