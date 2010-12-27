В Петербурге участок Новочеркасского проспекта закроют до 1 сентября

В Петербурге 7 июня закроют участок Новочеркасского проспекта до 1 сентября.

В Петербурге в период с 7 июня по 1 сентября участок Новочеркасского проспекта в районе пересечения с Гранитной улицей будет закрыт для транспортного движения.

Пресс-служба КРТИ сообщает, на участке будут проводиться работы по пробивке Гранитной улицы от Новочеркасского проспекта до Уткиного переулка для дополнительного подключения Ладожского вокзала к улично-дорожной сети. Известно, что планируется постройка моста через реку Оккервиль.

Стоит отметить, движение трамваев будет проходить в штатном режиме.