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В Петербурге участок Новочеркасского проспекта закроют до 1 сентября
Сегодня, 15:34
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Shdaria
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В Петербурге участок Новочеркасского проспекта закроют до 1 сентября

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В Петербурге 7 июня закроют участок Новочеркасского проспекта до 1 сентября.

 В Петербурге в период с 7 июня по 1 сентября участок Новочеркасского проспекта в районе пересечения с Гранитной улицей будет закрыт  для транспортного движения. 

Пресс-служба КРТИ сообщает, на участке будут проводиться работы по пробивке Гранитной улицы от Новочеркасского проспекта до Уткиного переулка для дополнительного подключения Ладожского вокзала к улично-дорожной сети. Известно, что планируется постройка моста через реку Оккервиль.
 
Стоит отметить, движение трамваев будет проходить в штатном режиме. 
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Теги: закрыто движение , новочеркасский проспект закрыт для движения , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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