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Часть итальянской улицы перекрыли из-за подозрительного премета

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Для пешеходов перекрыли часть улицы из-за проверки подозрительного предмета. Машины передвигаются по участку без препятствий.

На Итальянской улице перекрыли часть тротуара. Лентой обнесли участок около дома 25, где находится Музей гигиены. Инцидент произошел утром в пятницу, 23 декабря. Около здания оказался подозрительный предмет. На место вызвали специалистов правоохранительный органов. Пока они проверяют предмет. Полицейские не пускают пешеходов близко к нему.

Очевидцы уточняют, что перекрыта только пешеходная часть улицы. Автомобили ездят по дороге без препятствий.

На этой неделе губернатор пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метро из-за бесхозных сумок. Это Георгий Полтавченко пообещал в ответ на жалобу одного из депутатов, что станции бывают закрыты по три часа. Сейчас, чтобы проверить подозрительный предмет правоохранители должны эвакуировать место, а затем исследовать пакет. Глава города пообещал пересмотреть порядок этих мероприятий.

Теги: итальянская улица , перекрыта улица , подозрительный предмет , полиция , эвакуация
Категории: Происшествия

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